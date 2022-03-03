Уважаемые покупатели!

Мы рады приветствовать Вас в интернет-магазине «КОТЕЛОК», в котором представлены запасные части для отопительного и водонагревательного оборудования российских и иностранных производителей.

В нашем магазине Вы найдете оригинальные запасные части производства итальянских компаний «SIT S.p.A.», «Worgas bruciatori S.r.l.» и «IMIT Control System S.r.l.».

Являясь официальным дистрибьютором перечисленных выше компаний, мы осуществляем прямые поставки продукции на территорию Российской Федерации и поэтому можем предложить Вам наиболее благоприятные условия сотрудничества.