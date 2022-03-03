Мы рады приветствовать Вас в интернет-магазине «КОТЕЛОК», в котором представлены запасные части для отопительного и водонагревательного оборудования российских и иностранных производителей.
О нас
Уважаемые покупатели!
Мы рады приветствовать Вас в интернет-магазине «КОТЕЛОК», в котором представлены запасные части для отопительного и водонагревательного оборудования российских и иностранных производителей.
В нашем магазине Вы найдете оригинальные запасные части производства итальянских компаний «SIT S.p.A.», «Worgas bruciatori S.r.l.» и «IMIT Control System S.r.l.».
Являясь официальным дистрибьютором перечисленных выше компаний, мы осуществляем прямые поставки продукции на территорию Российской Федерации и поэтому можем предложить Вам наиболее благоприятные условия сотрудничества.
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам в подборе комплектующих изделий и запасных частей, а также предоставить техническую документацию, сертификаты и декларации соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.